Податківці донарахували 10,7 млн. грн. штрафів за порушення валютного законодавства

Податківці з початку року донарахували понад 10,7 млн. грн. штрафів і пені за порушення валютного законодавства через офшорні зони.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ), такі дані озвучив заступник голови відомства Олександр КЛИМЕНКО.

Податківці з початку року перевірили 168 суб`єктів господарювання, котрі здійснюють зовнішньоекономічні операції через офшорні зони. Порушення валютного законодавства встановлене в 47 перевірках, за підсумками яких донараховано пені у сфері ЗЕД, штрафних санкцій, податків та інших платежів на суму понад 10,7 млн. грн.

По перевірених суб`єктах господарювання обсяги здійснених постачань впродовж цього року склали: по експорту товарів – 3,96 млн. дол. США;

по імпорту товарів – 5,29 млн. дол. США.

"Офшори – це зони мінімального або низького оподаткування, своєрідний "податковий рай" для підприємців. Компанії, зазвичай, тут лише реєструються, а серйозну діяльність не здійснюють. Тому дуже часто вони використовуються для ухилення від сплати податків. Такі канали власного збагачення є неприпустимими”, – зазначив О.КЛИМЕНКО.