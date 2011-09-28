Зростання ВВП України в січні-серпні становило понад 5% - оцінка НБУ

Зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в січні-серпні 2011 року становило понад 5%, а в серпні збереглося на рівні липня – 7,5%.

Таку оцінку Департаменту економічного аналізу та прогнозування Національного банку України оприлюднено на сайті регулятора.

НБУ 21 вересня оприлюднив дані про індекс виробництва базових галузей (ІВБГ), для його розрахунку використовуються дані щодо динаміки видів економічної діяльності, які становлять понад 40% ВВП. За січень-серпень ц.р. приріст ІВБГ становив 9,9%, а в серпні - 11,6%.

«Прискорення зростання сільськогосподарського виробництва, промисловості та обсягів роздрібного товарообороту стимулювало прискорення зростання ВВП, хоч і не такими темпами, як ІВБГ, оскільки до складу ВВП окрім галузей виробництва входять галузі з надання послуг, які є менш чутливими до економічних коливань», - йдеться в повідомленні Нацбанку. Регулятор також констатує, що в період економічного відновлення зростання ІВБГ відбувається вищими темпами, ніж ВВП, а в період кризи падіння ІВБГ значно більше, ніж падіння ВВП.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд у вересні ц.р. покращив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України в 2011 році з 4,5% до 4,7%.

У держбюджеті України на 2011 закладено зростання ВВП у розмірі 4,5%.