Мінфін виплатив 75,3 млн. дол. за єврооблігаціями 2010 року випуску

Міністерство фінансів України здійснило виплату купонного доходу у розмірі 75,3 млн. дол. за облігаціями зовнішньої державної позики 2010 року випуску.

Про це повідомляється на сайті Мінфіну.

Довідка УНІАН. У вересні 2010 року Україна здійснила емісію облігацій зовнішньої державної позики України на загальну суму 2,0 млрд. дол. з погашенням у 2015 році (500 млн. дол.) і в 2020 році (1,5 млрд. дол.).

Запозичення здійснювалися за ставкою 6,875% річних і 7,75% річних відповідно.