Мінфін виплатив 75,3 млн. дол. за єврооблігаціями 2010 року випуску
14:47, 28 вересня 2011Фінанси
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Міністерство фінансів України здійснило виплату купонного доходу у розмірі 75,3 млн. дол. за облігаціями зовнішньої державної позики 2010 року випуску.
Про це повідомляється на сайті Мінфіну.
Довідка УНІАН. У вересні 2010 року Україна здійснила емісію облігацій зовнішньої державної позики України на загальну суму 2,0 млрд. дол. з погашенням у 2015 році (500 млн. дол.) і в 2020 році (1,5 млрд. дол.).
Запозичення здійснювалися за ставкою 6,875% річних і 7,75% річних відповідно.
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