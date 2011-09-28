Білорусь розраховує отримати другий транш кредиту ЄврАзЕС у заплановані терміни

Мінськ. Білорусь упевнена в отриманні другого траншу кредиту Антикризового фонду ЄврАзЕС у листопаді, як і було заплановано.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це заявив журналістам заступник прем`єр-міністра Білорусі Сергій РУМАС.

Віце-прем`єр висловив упевненість, що Білорусь отримає другий транш кредиту з Антикризового фонду ЄврАзЕС у заплановані терміни.

"Ми вступили в цю програму, щоб виконати всі умови й отримати всі транші кредиту з Антикризового фонду ЄврАзЕС ", - підкреслив С.РУМАС.

Як повідомляв УНІАН, угода між Білоруссю і Євразійським банком розвитку про надання фінансового кредиту із коштів Антикризового фонду ЄврАзЕС була підписана 9 червня 2011 року. Загальний обсяг кредиту - $3 млрд. Угодою передбачено надходження коштів до республіки шістьма траншами протягом 2011-2013 років. Перший транш кредиту в розмірі $800 млн. був відправлений до Білорусі 21 червня. Другий транш кредиту Білорусь очікує в листопаді. Таким чином, загальна сума кредиту в 2011 році становитиме $1,24 млрд.