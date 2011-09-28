Торги на міжбанку сьогодні закрилися котируваннями 8,0035-8,0060 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,0050/8,0105, на 12:00 ціни знизилися 8,0040/8,0075. До закриття торгів цінові рівні досягли значень 8,0035/8,0060 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2518/22, на 12:00 ціни знизилися до 0,2509/13. До закриття торгів ціни піднялися 0,2514/17. У Росії курс долар-рубль упав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 31,8465 (-0,3370).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3540/1,3690. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,8965/10,9065, на 12:00 ціни пішли вниз 10,8820/10,8905. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH зросли 10,9250/10,9325.