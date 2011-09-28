Негативне значення чистої інвестиційної позиції України зросло на 4,5%

Негативне значення чистої інвестиційної позиції України за січень-червень 2011 року збільшилося на 4,5% - до 40,513 млрд. дол.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з повідомленням, із початку року активи України збільшилися на 5,8% – до 141,207 млрд. дол., зокрема прямі інвестиції за кордон зросли на 89 млн. дол. – до 8,055 млрд. дол.

Пасиви України збільшилися на 5,5% – до 181,72 млрд. дол., зокрема прямі інвестиції в Україну зросли на 3,680 млрд. дол. - до 61,665 млрд. дол., портфельні інвестиції – з 20,034 млрд. дол. до 23,279 млрд. дол.

Довідка УНІАН. Міжнародна інвестиційна позиція – це статистичний звіт, який відображає накопичені запаси зовнішніх фінансових активів і пасивів країни. Йдеться про всі фінансові вимоги й зобов`язання резидентів країни щодо нерезидентів.