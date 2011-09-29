НБУ створив ажіотаж на валютному ринку, ввівши паспортизацію валютообмінних операцій – АУБ

Національний банк України (НБУ) створив ажіотаж на валютному ринку, ввівши паспортизацію валютообмінних операцій.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні під час круглого столу в Київському інституті проблем управління ім. Горшеніна висловив президент Асоціації українських банків (АУБ) Олександр СУГОНЯКО, коментуючи постанову регулятора №278, якою банки зобов`язуються здійснювати валютообмінні операції з фізичними особами при пред`явленні документа, що засвідчує особу.

«Замість того, щоб зменшити ажіотаж, його фактично піднято», - зазначив О.СУГОНЯКО.

За його словами, попит населення на валюту в країні є економічно обгрунтованим, і цього Нацбанку не змінити, а що стосується ажіотажного попиту, то його не можна зупинити, тільки відкласти окремими заходами.

О.СУГОНЯКО зазначив, що стратегія Нацбанку в питанні обмеження попиту на валюту серед населення є правильною, проте необхідно зняти ризики з валютного ринку.

На думку народного депутата України Андрія СЕНЧЕНКА (БЮТ), введення паспортизації валютообмінних операцій є «нехтуванням прав людини». «Люди не звикли ходити з паспортами, а «чорний» ринок поки не адаптувався», - сказав він.

Крім того, це зобов`язання несе певну загрозу перед процесом виборів у країні, оскільки паспортні дані можуть вилучатися по можливості для використання в інших цілях, зазначив депутат.

Як повідомляв УНІАН, НБУ очікує скорочення готівкового валютного обігу від зміни правил валютообмінних операцій

«Наші очікування - що буде скорочено кількість готівкового обігу в іноземній валюті, а це спричинить і скорочення гривневого обігу», - сказала директор генерального департаменту грошово-кредитної політики Національного банку України Олена ЩЕРБАКОВА.

У Нацбанку сподіваються, що таким чином вдасться скоротити доларизацію економіки і рівень тіньової економіки.

Довідка УНІАН. Нацбанк постановою №278 зобов`язав банки з 23 вересня 2011 року здійснювати валютообмінні операції з фізичними особами на суму до 50 тис. грн. при пред`явленні документа, що засвідчує особу. При проведенні операцій понад вказаної суми працівник банку також повинен зафіксувати серію і номер паспорта (іншого документа, що засвідчує особу), дату видачі й орган, який його видав, місце проживання (реєстрації), ідентифікаційний номер особи (за наявності).