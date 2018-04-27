На які бонуси і дохід від депозитів можна зараз розраховувати...

Динамічний темп життя на фоні економічної нестабільності змушує українців ефективніше розпоряджатися власними коштами і часом. Тому, вирішивши збільшити свій дохід за рахунок розміщення грошей на депозиті, співвітчизники шукають сьогодні не тільки привабливі відсотки за вкладом, а й інші переваги - додаткові можливості в депозитних пропозиціях банків. На який дохід можуть розраховувати клієнти, що розміщують кошти на депозити? Які додаткові банківські послуги можна використовувати, аби обслуговування було максимально зручним і вигідним?..

На сьогодні існує досить багато різних пропозицій від банків за депозитними вкладами. Клієнт може розмістити гроші на період від 1 до 18 місяців з можливістю отримання відсотків як наприкінці терміну, так і щомісяця. На перший погляд, вклади зі щомісячним прибутком кращі і привабливіші, проте відсоток за ними на 1-1,5% нижчий. Розмістивши кошти в гривні на максимальний період (12-18 місяців), клієнт може отримати прибуток у кінці терміну до 15,5% від суми вкладу. У випадку якщо вкладник бажає щомісячно отримувати відсотки, його дохід складе в середньому 0,3% від вкладу. Наприклад, клієнт вирішить розмістити вклад у розмірі 10 тис. грн. на рік під 15,5% - після закінчення терміну він отримає прибуток понад 1,5 тис. грн. Водночас, розміщена на депозиті така сама сума з можливістю отримання відсотків щомісячно принесе власникові приблизно 30 грн. в місяць.

На сьогодні в банках діють такі депозитні ставки: за умов розміщення коштів у національній валюті терміном на місяць - від 4% до 9,5% річних, на три місяці - від 5% до 13% річних, на півроку - 7,5% - 14,5% річних, на рік-півтора - від 9% до 15,5% річних.

За умов розміщення на депозиті доларів США терміном на один місяць з виплатою відсотків в кінці терміну клієнт може розраховувати на 2-5% річних; на три місяці - від 3% до 7% річних, на 6 місяців - від 3,5% до 7, 5% річних, на рік і півтора - відповідно, від 4,5% до 9,5% річних.

За доларовими вкладами із щомісячною виплатою відсотків банки пропонують від 2% до 6,5% річних при розміщенні на три місяці, від 3% до 8% річних - на півроку, від 4% до 9% річних - на рік і півтора.

Ставки за депозитами у євро сильно не відрізняються - лише на кілька пунктів. За умов виплати відсотків в кінці терміну дії вкладу в євро на один місяць - від 0,5% до 3,25% річних, на три місяці - від 1% до 5,75% річних, на шість - від 1,75% до 6,75% річних, на рік і півтора - від 2,5% до 7,75% річних.

Відкриваючи вклад у євро з щомісячною виплатою відсотків на три місяці, клієнт отримає від 2% до 5,75% річних, на шість місяців - від 2,5% до 6,75% річних, на рік-півтора - від 3% до 7 , 75% річних.

При цьому бонусів або яких-небудь інших заохочень для клієнтів, що розміщують кошти на депозиті в іноземній валюті, банки, як правило, не пропонують. Тоді як у випадку гривневих депозитів крім базових ставок клієнти можуть розраховувати на додаткові бонуси. Зокрема, найбільш популярною пропозицією банків цієї осені став бонус, що дає можливість отримати додатково від 0,25% до 1%, в залежності від суми вкладу.

Найзручніше для клієнтів, на думку експертів ринку, скористатися депозитними програмами великих банків, які розраховані на клієнтів з різними фінансовими можливостями. Кожен вкладник може вибрати вид депозиту, який максимально відповідає його запитам.

«Розробляючи депозитну програму «Для Вашої родини», ми враховували не тільки індивідуальні фінансові можливості різних категорій клієнтів, а й фінансові потреби членів сім`ї, - відзначає директор роздрібного бізнесу Надра Банку Валентина Брожик. - Залежно від суми вкладених коштів, до процентної ставки клієнт отримує до +1%. Для пенсіонерів пропонуються додатково до ставки депозиту до 0,3%. Аналогічний за розміром бонус передбачений і для молодих клієнтів до 30 років».

За словами В.Брожик, дана депозитна програма включає банківські послуги, які дозволяють родині не тільки зберегти або примножити кошти, а й заощадити час. Наприклад, послуга «Автоматичний платіж», яка входить в депозитну програму Надра Банку, дозволяє виконувати регулярні перерахування грошей за розпорядженням клієнта. Досить одноразово оформити в банку автоматичний платіж на щомісячне поповнення депозиту. І, наприклад, в день отримання зарплати клієнтом гроші з його платіжної карти будуть автоматично перераховуватися на поповнення депозиту.

Подібні депозитні програми банків покликані зламати консервативність українського вкладника, адже якщо гроші «з-під матраца» розмістити на депозит, можна регулярно одержувати стабільний додатковий заробіток.

Загалом на ринку депозитів фізосіб останнім часом спостерігається підвищення процентних ставок. Це, швидше за все, пов`язано з браком вільних коштів у банків, зниженням рівня ліквідності банківської системи, що може бути наслідком заходів Нацбанку і Мінфіну з підтримки стабільного курсу гривні та утримання інфляції на низькому рівні. Як результат - варто очікувати підвищення ставок за депозитами.

Що ж до статистики, то, за даними регулятора, загальний обсяг депозитів у серпні збільшився на 1,4%, з початку року - на 12,5%, - до 465,6 млрд. грн. У т.ч. депозити юридичних осіб зросли на 3,4% (з початку року - на 14,2%) - до 162,2 млрд. грн., депозити фізичних осіб - на 0,4% (з початку року - на 11,6%) , до 303,4 млрд. грн. Обсяг готівки поза банками в серпні залишався на рівні попереднього місяця - 194 млрд. грн., а з початку року збільшився на 6%.

Тобто, позитивна статистика Нацбанку свідчить про те, що кількість громадян, які віддають перевагу цивілізованому зберіганню своїх коштів, поступово збільшується. Згідно з даними НБУ, навіть в традиційно відпускний серпень банківські вклади фізичних осіб зросли майже на 2 млрд. грн.

Може, в близькому майбутньому зберігання українцями грошових купюр в «панчохах» стане, як і в інших цивілізованих державах, архаїзмом?..

Ніна Сорока (УНІАН)