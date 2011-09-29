Податківці донарахували 6,142 млрд. грн. податків за наслідками перевірок

Податківці з початку 2011 року донарахували 6,142 млрд. грн. податків за наслідками перевірок підприємств.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України, такі дані оприлюднив голова відомства Віталій ЗАХАРЧЕНКО.

За його словами, значну частину цієї суми становлять додаткові платежі юридичних осіб – 90%. Залишок становлять податки фізосіб-підприємців (8%) і надходження податку на доходи. Найбільші суми були донараховані підприємцям з Києва, Дніпропетровської і Харківської областей.

«Основну увагу наші працівники надають підприємствам групи ризику, які схильні до ухиляння від оподаткування. Щодо малого і середнього бізнесу, то вони позбавлені значної кількості перевірок, хоча і перебувають у зоні нашої уваги», - відзначив В.ЗАХАРЧЕНКО.

Цього року податки платили понад 2,8 млн. платників податків, з них понад 2 млн. – приватні підприємці.