Проблемні активи в банківській сфері України становлять 240-250 млрд. грн. - АКБУ

Загальна сума проблемних активів в українській банківській сфері і потенційних проблемних активів складає близько 240-250 млрд. грн.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив президент Асоціації учасників колекторного бізнесу України (АКБУ) Олександр ІЛЬЧУК.

«Те, що сьогодні подає НБУ, на жаль, не абсолютно точно відображає реальну дійсність. За неофіційними заявами низки рейтингових агентств, аналітичних агентств, частка проблемних активів становить сьогодні не 11%, як говорить НБУ, а десь 30-35% загального портфеля. Ми, наша асоціація, аналітики все ж схиляємося до точки зору не офіційної, а аналітиків і рейтингових агентств. Ми думаємо, що сума загальна проблемних активів у банківській сфері і потенційних проблемних активів десь близько 240-250 млрд. грн.», - відзначив він.

Як сказав О.ІЛЬЧУК, за даними НБУ, частка проблемних боргів сьогодні становить 84 млрд. грн., проте ця цифра не абсолютно коректна. Зокрема, до цієї цифри не увійшли всі реструктуризовані і пролонговані борги під час кризи, «а їх до 50% - це такі досить вибухонебезпечні борги, сповільненої дії».

За словами експерта, якщо до України прийде друга хвиля кризи і платоспроможність людей знову знизиться, «це все вистрілить одразу, і та цифра, яку я назвав, буде подвоєна». «Я думаю, що якщо криза пролунає, як мінімум, подвоїться все — це за аналогією з попередньою кризою», - відзначив О.ІЛЬЧУК.

Як уточнив голова ради АКБУ Ашот АРУТЮНЯН, у даних рейтингових агентств, які періодично публікуються, зазвичай звучить цифра 180-190 млрд. грн., з них борги фізосіб - близько 45%.

Як відзначив О.ІЛЬЧУК, для того, щоб наслідки кризи не були такими відчутними, влада має залучати до розробки антикризових заходів також і колекторні організації. Проте в Україні, на відміну від Європи, немає такої практики. «Розуміючи ступінь дії колекторів на економіку в цілому, Європарламент охоче йде на діалог. Підтримується будь-яка ініціатива FENCA (Федерація європейських національних колекторних асоціацій — УНІАН). Фактично йдеться про формування офіційного інструменту лобіювання колекторів», - сказав О.ІЛЬЧУК. За його словами, АКБУ, що є членом FENCA, чекає на ухвалення закону про колекторну діяльність в Україні. «Думаю, що наступного року нам все ж вдасться переконати нашу владу у тому, що такий закон потрібний, і ми принаймні зможемо його передати на розгляд до парламенту», - сказав він.

Довідка УНІАН. Асоціація учасників колекторного бізнесу України створена у грудні 2008 р. Сьогодні до її складу входять: Credit Collection Group; ТОВ «Служба виконання зобов`язань»; компанія Verdict, який входить до групи eCall; ТОВ «Європейське агентство з повернення боргів», ТОВ «Укрборг», ТОВ «Універсальна Колекторна Група», ТОВ «УкрФінанси», ТОВ «Кредитекспрес», «Прімоколект», компанія CredEx, ТОВ «АКЗБ «Дельта М», ТОВ «Ікспоїнт».