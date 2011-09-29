Міжбанк: закриття торгів - 7,9995/8,0030 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями 8,0030/8,0070, на 12:00 ціни впали 7,9970/8,0005. До закриття торгів цінові рівні піднялися 7,9995/8,0030 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився значеннями 0,2505/08, на 12:00 ціни підвищилися 0,2506/09. До закриття торгів ціни знизилися 0,2504/08. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 31,9731 (+0,1266).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3520/1,3675. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,9010/10,9080, на 12:00 ціни пішли вгору 10,9140/10,9225. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH впали 10,8830/10,8915.