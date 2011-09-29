Нацбанк має намір витратити на святкування свого 20-річчя майже 3 млн. грн.

Національний банк України (НБУ) має намір витратити на святкування свого 20-річчя 2,850 млн. грн.

Про це йдеться у повідомленні регулятора, оприлюдненому на сайті Державних закупівель.

В обґрунтуванні застосування процедури закупівлі у одного учасника зазначається, що Нацбанк має намір закупити «послуги з організації і проведення концерту, фуршету, виготовлення сувенірної продукції, створення відеофільму про історію Національного банку України, з підготовки сценарію і режисерсько-постановного супроводу святкових заходів, охорону заходів, з транспортного обслуговування та інші заходи щодо підготовки і святкування 20-річчя створення Національного банку України».

Застосування процедури закупівлі у одного учасника регулятор пояснює «виникненням термінової потреби в товарах, роботах або послугах», а також тим, що «на даний момент в Україні відсутні підприємства, які мають можливість своєчасно і в повному обсязі надати весь перелік послуг».

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України погодило застосування процедури закупівлі у одного учасника, яким є київське ТОВ «ВИП СОЮЗ».

Термін поставки послуг – 14 жовтня 2011 року.

Джерело фінансування закупівлі - кошти Національного банку України.