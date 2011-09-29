Кабмін схвалив випуск ОВДП із прив'язкою до курсу долара

Уряд України своєю постановою №1011 від 28 вересня 2011 року розширено перелік облігацій внутрішньої державної позики середньостроковими (від року до п`яти) і довгостроковими (понад п`ять років) облігаціями з індексованою вартістю, при погашенні яких враховуються зміни курсу гривні до долара з моменту розміщення.

Згідно з документом, який обнародувано на урядовому сайті, індексація номінальної вартості такої облігації здійснюється на дату її погашення відповідно до зміни середньозваженого курсу гривні до долара США на міжбанківському ринку за календарний місяць, що передує первинному розміщенню і погашенню облігацій.

Виплата купона здійснюється без урахування зміни курсу гривні до долара.

Мінфін у будь-який час може визначити дату, на яку можливе здійснення дострокового погашення паперів з індексованою вартістю. Датою дострокового погашення таких облігацій може бути лише одна з дат здійснення купонного платежу. Купонний період становить шість місяців.

Папери з індексованою вартістю зможуть купувати фізичні та юридичні особи.