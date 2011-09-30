Суд відкрив провадження за позовом Яценюка щодо паспортизації валюто-обмінних операцій

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі за позовом лідера партії «Фронт Змін», народного депутата Арсенія ЯЦЕНЮКА щодо скасування постанови Національного банку України про паспортизацію валюто-обмінних операцій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі "Фронту Змін", попереднє судове засідання у справі призначено на 20 жовтня. Розглядатиме справу головуючий суддя Є.АБЛОВ.

Суд також зобов’язав Нацбанк до 13 жовтня опублікувати оголошення про оскарження постанови НБУ №278, якою встановлено, що валюто-обмінні операції здійснюються лише за умови пред`явлення паспорту.

До справи на боці А.ЯЦЕНЮКА приєднується Асоціація українських банків, яка представляє інтереси 107 банків. У клопотанні про залучення АУБ до справи зазначається, що нові правила проведення валюто-обмінних операцій є обов’язковими для виконання банками, тому рішення у даній справі може безпосередньо вплинути на їхні права та обов’язки.

Суд відмовився зупиняти дію постанови Нацбанку про паспортизацію валюто-обмінних операцій до завершення розгляду справі й ухвалення рішення. Він мотивував це рішення недостатністю доказів того, що постанова НБУ несе очевидну шкоду правам, свободам та інтересам громадян України.

Лідер «Фронту Змін» оскаржив це рішення в Київському апеляційному адміністративному суді.

Прес-служба партії нагадує, що А.ЯЦЕНЮК подав позов до Окружного адміністративного суду Києва з вимогою визнати протиправною і скасувати постанову Нацбанку України від 11 серпня №278 про здійснення валюто-обмінних операцій за умови пред`явлення документа, що посвідчує особу. А.ЯЦЕНЮК зазначає, що збирання, зберігання, використання та поширення інформації про фізичну особу, в тому числі конфіденційної інформації про фізичну особу, здійснюється лише на підставі закону. Разом з цим, постанова НБУ №278 не є законом, а НБУ не має права вимагати від банків виконання операцій та інших дій, не передбачених законами України. Постанова грубо порушує права громадян України та має бути скасована в судовому порядку, вважає А.ЯЦЕНЮК.

Довідка УНІАН. Нацбанк постановою №278 зобов`язав банки з 23 вересня 2011 року здійснювати валюто-обмінні операції з фізичними особами на суму до 50 тис. грн. при пред`явленні документа, що засвідчує особу. При проведенні операцій понад вказаної суми працівник банку також повинен зафіксувати серію і номер паспорта (іншого документа, що засвідчує особу), дату видачі й орган, який його видав, місце проживання (реєстрації), ідентифікаційний номер особи (за наявності).