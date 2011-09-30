Торги на міжбанку сьогодні відкрилися котируваннями 7,9980-8,0030 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися пониженням котирувань – 7,9980/8,0030 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2486/91, котирування щодо євро-гривні пішли вниз – 10,7950/10,8035. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,3498/1,3500 (четвер - 1,3637/39).

У четвер Нацбанк на ринок не виходив.