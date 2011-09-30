Фінансування освіти у наступному році передбачено збільшити до 93 млрд. грн. - Литвин

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН стверджує, що фінансування освіти в Україні в наступному році буде значно збільшено - до 93 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Баранівській гімназії під час перебування з робочою поїздкою на Житомирщині.

За словами В.ЛИТВИНА, "у зведеному бюджеті країни на наступний рік у декілька разів до показника цього року збільшено фінансування освітянської галузі - до 93 млрд. грн.». (УНІАН: у 2011 році на фінансування освіти передбачалося 79,4 млрд. грн.). Спікер зазначив, що ці кошти дозволять збільшити зарплату освітянам.

Однак, підкресли голова ВР, цього ще недостатньо, оскільки загалом у країні на потреби освітян слід направляти не менше 10% від загального обсягу ВВП.

При цьому В.ЛИТВИН розповів, що сам колись у молодому віці хотів стати вчителем у Новоград-Волинському районі Житомирщини, однак йому у відділі освіти тоді відмовили з огляду на відсутність вакансій. "Новоград-Волинщина втратила ЛИТВИНА-учителя", - сказав голова ВР.

Він також дав настанови учням гімназії, головною з яких назвав вміння добиватися поставленої мети та планувати своє майбутнє. В.ЛИТВИН також подарував гімназії комп’ютерний клас та вручив подарунки кращим вчителям закладу.