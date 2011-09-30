Номінальний ВВП України за другий квартал склав 316,48 млрд. грн.
Номінальний валовий внутрішній продукт України за II квартал 2011 року становив 316,48 млрд. грн.
Про це повідомляється на офіційному сайті Державної служби статистики України.
Згідно з повідомленням, зростання валового внутрішнього продукту України у II кварталі 2011 року проти показника II кварталу 2010 року (у постійних цінах 2007 року) становило 3,8%.
Зростання ВВП у II кварталі 2011 року проти I кварталу 2011 року з урахуванням сезонного чинника становило 0,5%.
Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату України, зростання ВВП України у I кварталі 2011 року проти I кварталу 2010 року (у постійних цінах 2007 р.) становило 5,3%.
Згідно з повідомленням, зростання ВВП у I кварталі 2011 року проти IV кварталу 2010 року, з урахуванням чинника сезонності, становило 2,9%.
Номінальний валовий внутрішній продукт України за підсумками I кварталу 2011 року становив 263,55 млрд. грн.
Довідка УНІАН. Номінальний валовий внутрішній продукт України за підсумками 2010 року становив 1 трлн. 094,607 млрд. грн.
Зростання ВВП України у I кварталі 2010 року (у постійних цінах 2007 року) проти аналогічного періоду 2009 року становило 4,8% (номінальний ВВП за квартал – 219,428 млрд. грн.), у II кварталі – 5,5% (260,150 млрд. грн.), у III кварталі – 3,6% (304,709 млрд. грн.), у IV кварталі – 3,3% (310,320 млрд. грн.) і в цілому за 2010 рік проти 2009 року – 4,2%.
Падіння валового внутрішнього продукту України за підсумками 2009 року становило 15,1% порівняно з 2008 роком.