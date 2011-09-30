Янукович доручив Кабміну напрацювати механізм виплат за вкладами Ощадбанку СРСР
Варшава. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив уряду напрацювати найближчим часом механізм повернення громадянам заощаджень Ощадбанку СРСР.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Варшаві.
За його словами, він висловив уряду свою точку зору щодо питання повернення знецінених заощаджень СРСР.
«Я сказав уряду, що мене не задовольняє те, що в бюджеті не вистачає грошей, тому я поставив завдання, щоб до кінця цього року ми разом з урядом, з Національним банком знайшли, врешті-решт, механізм і ввели його системно і почали цей процес», - сказав Президент.
Він підкреслив, що треба відновити облік вкладів тощо.
«Ми зобов’язані повернутись до цього питання, це наш борг перед старшим поколінням. І я хочу сказати про це людям, щоб люди про це знали, що я про це пам’ятаю. І обов’язково ми повернемось до вирішення цього питання найближчим часом», - сказав Президент.
Він пообіцяв, що це питання вирішуватиметься системно і публічно.
«Підхід буде такий, щоб він не змарнував цю справу, а щоб ми мали можливість дійти до логічного завершення», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
Як повідомляв УНІАН раніше в Міністерстві фінансів заявляли, що компенсація знецінених вкладів радянського «Ощадбанку» буде відновлена в разі наявності додаткових коштів у державному бюджеті.