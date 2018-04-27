МММ-2011: хто не програє, так це Мавроді

До осені, тобто, до закінчення відпускного періоду, коли населення, спустошивши кишені на морях, готове з новою силою зануритися у фінансові справи, в Україні з`явилися яскраво-помаранчеві білборди, на парканах і тротуарах - написи фарбою, що рекламують фінансову піраміду «МММ -2011». Правда, обійшлося без заманливих пропозицій на телеканалах, у 90-ті росіянам з масштабним піаром МММівської ідеї «пощастило» більше. Тоді фінстратегію організатора «МММ» Сергія Мавроді активно «несли в маси» Льоня Голубков, його дружина Рита, яка мріє про нові чоботи, машину і будинок у Парижі, самотня жінка Марина Сергіївна, капітан далекого плавання тощо, які практично стали членами мільйонів російських сімей. До речі, всі ролики «великий комбінатор» розробив особисто, і він придумав логотип компанії, якою керував лише по телефону.

У ті часи «МММ» своїм вкладникам обіцяла захмарні прибутки. Виплати здійснювали лише за рахунок коштів, внесених новими учасниками піраміди. Закінчилося все плачевно - без зароблених грошей і обіцяних баришів залишилися 15 млн. росіян. Потім були багатотисячні акції протесту. Влада відгукнулася на благання обдурених відновити справедливість. У серпні 1994 року С.Мавроді заарештували за звинуваченням у приховуванні доходів від очолюваної ним фірми АТЗТ "Інвест-Консалтинг". «Комбінатор» у суді заявляв, що МММ була цілеспрямовано зруйнована відповідними державними органами. А його звинувачували в обкраданні 15 млн. вкладників (тобто третина бюджету РФ), у зростанні цін у 127 разів тощо, причому такі показники були досягнуті ним всього за півроку.

Але, правда, незабаром Мавроді вийшов на свободу, що не дуже здивувало - є чим відкупитися. А сталося це так: перебуваючи у в`язниці, він зареєструвався кандидатом у депутати (не дивно, необхідний мільйон підписів Мавроді міг зібрати у 10 млн. вкладників за тиждень). Потім його кандидатуру висунули в депутати Державної думи, ось тут його і випустили на свободу. А в 1994 році його обрали депутатом ДД, але на жодному її засіданні він не був присутній. Через рік, у 1995-му, депутати достроково припинили його повноваження. Але балотувався він у Думу ще неодноразово, зазіхав навіть на президентський пост. Та всі наміри були безрезультатними.

Після позбавлення Мавроді депутатського мандата слідчі дії щодо нього поновилися. У 1997 його оголосили у загальноросійський розшук, а через рік його вже шукав Інтерпол. А тим часом Мавроді організував віртуальну фондову біржу Stock Generation, на рахунку якої кілька сотень тисяч постраждалих. У 2003 році Мавроді заарештували і засудили таки - за шахрайство у великих розмірах. Тепер він знову на волі і активно «працює»...

За повідомленнями ЗМІ, близько 500 тисяч українців вже стали учасниками його нової фінансової піраміди «МММ-2011». Тепер працюючим вкладникам обіцяють прибуток в 20% за місяць, а пенсіонерам - 30%.

Мавроді скрізь порівнює свій «МММ» з банками. Але останні попереджають, що все може розвалитися в будь-який момент.

Вивчала сумнівну фінансову структуру Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг. Згідно з її заявою, юридична особа «МММ-2011» статус фінансової установи не отримувала, тобто, відповідно до закону, фінансові послуги надавати не має права.

При цьому вказується, що діяльність з надання будь-яких фінансових послуг, які передбачають пряме або опосередковане залучення фінансових активів від фізичних осіб, а також страхова діяльність можуть здійснюватися тільки після отримання ліцензії.

«Інформація про юридичну особу, назва якої «МММ-2011», до Державного реєстру фінансових установ, який веде Держфінпослуг, не вносилася, статус фінансової установи така особа не набувала, відповідних ліцензій не отримувала», - підкреслюють у Комісії.

Ситуацією зацікавився і Кабмін. Прем`єр-міністр Микола Азаров в Facebook заявив, що вважає за необхідне перевірити законність роботи МММ-2011 в Україні, підкресливши при цьому, що люди повинні пам`ятати сумний досвід таких пірамід і не давати можливості себе обдурити. «Не можна ж бути такими легковірними. Безкоштовний сир буває тільки в мишоловці. Це треба пам`ятати завжди», - зазначив прем`єр.

Депутати теж відгукнулися «на вихід в український світ» Мавроді. Зокрема, нардеп Олександр Фельдман звернувся до Генеральної прокуратури з проханням провести перевірку законності діяльності «МММ-2011» на території України.

За словами О.Фельдмана, діяльність «МММ-2011» відкрила цілий ряд суттєвих прогалин у національному законодавстві про рекламу, про телекомунікації, про фінансові послуги, якими користуються організатори всіляких віртуальних азартних ігор. У зв`язку з цим найближчим часом О.Фельдман має намір підготувати відповідний законопроект.

Так чому, незважаючи на сумнозвісний російський досвід, «МММ» залучає українців?

Як зазначає Олександр Охріменко, президент Українського аналітичного центру, «одна з причин - в Україні заборонено гральний бізнес (що правильно), але бажаючих заробити швидко і відразу менше не стало. Мавроді дуже вдало обігрує цю людську слабкість. Він відкрито говорить, що його дітище - фінансова піраміда. При цьому дає зрозуміти, що в класичній піраміді завжди працює принцип «прийшов першим - виграв, останнім - програв». Багато азартних гравців сподівається, що саме вони перші, а тому зірвуть куш. При цьому до заяв держчиновників в Україні ставляться традиційно скептично - «якщо вони лають, значить - справа варта того», що грає на руку «МММ». І ще - «МММ» обіцяє людям мільйонні заробітки і при цьому не потрібно платити податки. Як же це може не зацікавити українців, особливо після того, як вийшли назовні всі принади Податкового кодексу».

Як відзначає О.Охріменко, Мавроді створив «МММ-2011» за принципом інтернету, тому не боїться ударів ззовні, тобто піраміда буде стійкою довгий час, що не знімає ризиків втрати грошей вкладниками навіть на перших порах. Хто не програє, так це Мавроді.

«Він дуже добре розуміє психологію своїх потенційних клієнтів, тому відкрито провокує їхню жадібність до грошей. Але знаючи, як працює фінансова піраміда, не складно розрахувати, що перша десятка саме такий дохід і отримає, що стане кращою рекламою «МММ-2011», - зазначає експерт.

«Мавроді, маючи сумний досвід, і розуміючи, що в кінцевому підсумку тих, які програють, буде значно більше, ніж переможців, дуже вдало себе підстрахував. Фактично він не створює ніякої юридичної особи, яку могли б закрити контролюючі органи, а пропонує фізичним особам (і тільки фізичним) створити якусь спільноту. У даній ситуації обігрує положення Цивільного кодексу, де сказано, що фізична особа має право вільно і безконтрольно розпоряджатися своїми грошима. У свою чергу, отримання прибутку, відповідно до Цивільного кодексу, - це теж безоплатна передача грошей. Таким чином, відсутній факт інвестування і факт доходу. Але якщо гроші не виплачуються, то вкладник не зможе навіть пред`явити вимоги, а тим більше претензії Мавроді, оскільки добровільні внески ніхто за законом і не зобов`язаний повертати», - підкреслює О.Охріменко.

Любителів гострих вражень, звичайно, ніхто не зможе утримати від бажання пограти з Мавроді. Аби тільки все не закінчилося багатотисячними акціями обдурених вкладників під стінами Ради, чи Кабміну. Вони вимагатимуть розібратися з діяльністю авантюриста. Але, судячи з того, скількох любителів поживитися «на халяву» він зміг «вивести на чисту воду», його можна назвати фінансовим генієм «розводів»...

Олена Бистрицька (УНІАН)