Росія стурбована економічною ситуацією в зоні євро – МЗС РФ

Москва. Росія стурбована економічною ситуацією в зоні євро.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це офіційний представник МЗС РФ Олександр ЛУКАШЕВИЧ сказав на брифінгу в Москві.

«Природно, в Росії уважно стежать за розвитком ситуації в регіоні й серйозно стурбовані економічним станом наших європейських сусідів. Ми, звичайно, зацікавлені у знаходженні в рамках єврозони і Європейського союзу в цілому системного рішення, що дозволить уникнути незворотних і, можливо, фатальних наслідків для єдиного європейського валютного союзу», - сказав О.ЛУКАШЕВИЧ.

Він зазначив, що це важливо для Росії, оскільки ЄС є її основним торговим партнером, на частку якого припадає близько 50% всього зовнішньоторговельного обороту РФ, а також тому, що близько 40% всіх російських золотовалютних резервів деноміновані в євро.

«Ситуація, на наш погляд, нестабільна, особливо щодо держоблігацій Греції, Італії, Іспанії, та не всі розбіжності усунуто щодо підходів країн - членів ЄС до антикризових заходів», - сказав він.

Водночас О.ЛУКАШЕВИЧ відзначив, що євро попри всі нинішні тривожні тенденції залишається достатньо стабільною міжнародною валютою.