На міжбанку торги доларом закрилися котируваннями 8,0010/8,0070 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 7,9980/8,0030, на 12:00 ціни підвищилися до 8,0045/8,0090. На час закриття торгів цінові рівні знизилися до 8,0010/8,0070 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2486/0,2491, на 12:00 ціни підвищилися до 0,2491/0,2495. На час закриття торгів ціни знизилися до 0,2489/0,2492. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів становив 32,1510 (+0,1779).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3480/1,3600.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,7950/10,8035, на 12:00 ціни пішли вгору 10,8335/10,8440. На час закриття торгів цінові показники по EUR/UAH впали до 10,7955/10,8075.