Кабмін затвердив перелік платних адмінпослуг, що надаються Держмитслужбою
15:32, 30 вересня 2011Фінанси
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Кабінет Міністрів України затвердив перелік платних адміністративних послуг, що надаються Державною митною службою України.
Текст відповідного урядового розпорядження (№913-р від 28 вересня 2011 року) розміщено на офіційному сайті Кабміну.
Зокрема, в даному переліку такі адмінпослуги: видача і переоформлення ліцензії на здійснення діяльності митного брокера, видача дубліката і копії ліцензії на здійснення діяльності митного брокера.
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