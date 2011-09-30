Кабмін затвердив перелік платних адмінпослуг, що надаються Держмитслужбою

Кабінет Міністрів України затвердив перелік платних адміністративних послуг, що надаються Державною митною службою України.

Текст відповідного урядового розпорядження (№913-р від 28 вересня 2011 року) розміщено на офіційному сайті Кабміну.

Зокрема, в даному переліку такі адмінпослуги: видача і переоформлення ліцензії на здійснення діяльності митного брокера, видача дубліката і копії ліцензії на здійснення діяльності митного брокера.