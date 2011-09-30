Держбюджет України в січні-серпні зведено з дефіцитом 5,176 млрд. грн.

Державний бюджет України в січні-серпні 2011 року зведено з дефіцитом в 5,176 млрд. грн., що в 8,6 разу менше, ніж за відповідний період 2010 року.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

Доходи бюджету становили 201,906 млрд. грн., зокрема доходи загального фонду становили 169,633 млрд. грн.

Податкові надходження становили 168,637 млрд. грн., неподаткові – 30,901 млрд. грн.

Витрати держбюджету становили 204,502 млрд. грн., зокрема витрати загального фонду – 176,633 млрд. грн.

За рахунок повернення кредитів до держбюджету за зазначений період надійшло 1,788 млрд. грн., зокрема до загального фонду - 453 млн. грн. За цей самий період надано кредитів із держбюджету в сумі 4,37 млрд. грн., зокрема із загального фонду - 63,4 млн. гривень.

У січні-серпні 2011 року погашення основної суми держборгу з бюджету становило 31,431 млрд. грн. Державні запозичення до держбюджету були здійснено в обсягу 63,676 млрд. грн.

За інформацією Мінфіну, дефіцит зведеного бюджету України становив 2,105 млрд. грн., при цьому доходи були на рівні 254,796 млрд. грн., витрати – 254,287 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Законом України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» (з поправками) доходи держбюджету передбачені на рівні 299,197 млрд. грн., зокрема доходи загального фонду – 253,214 млрд. грн., доходи спеціального фонду – 45,983 млрд. грн. Витрати держбюджету України на 2011 рік – 337,639 млрд. грн., зокрема витрати загального фонду – 291,480 млрд. грн.

Граничний обсяг дефіциту держбюджету – 35,343 млрд. грн., граничний обсяг державного боргу на 31 грудня 2011 року – 375,643 млрд. грн.

Держбюджет України включає загальний фонд, куди прямують загальнодержавні податки і збори і з якого фінансуються основні витрати, і спеціальний фонд, кошти якого мають цільове призначення.

При цьому дефіцит держбюджету розраховується як різниця суми його доходів і повернутих до бюджету кредитів, а також витрат і виданих із держбюджету кредитів.