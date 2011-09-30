Податківці не вилучатимуть ксерокопії паспортів у пунктах обміну валют - ДПСУ

Податківці не вилучатимуть копії паспортів у пунктах обміну валют і банках.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ), про це заявив голова відомства Віталій ЗАХАРЧЕНКО, коментуючи постанову Національного банку України (НБУ), якою вводиться паспортизація валютообмінни операцій.

«Постанова Нацбанку щодо ідентифікації осіб, які обмінюють готівкову валюту, жодним чином не відміняє законів, які регламентують банківську таємницю і захист персональних даних. Повноваження податківців на цю інформацію не розповсюджуються. Але ми цього і не вимагаємо», - наголосив В.ЗАХАРЧЕНКО.

Він відзначив, що правові підстави, які дозволяють ДПСУ одержати відомості про операції купівлі-продажу іноземної валюти, не змінилися. «Як і раніше, перевірити ксерокопії паспортів або оригінали квитанцій ми можемо лише, по суті, у двох випадках. По-перше, при розслідуванні податковою міліцією кримінальної справи щодо фінансової установи або конкретної фізичної особи. Тоді при проведенні слідчих дій допускається вилучення документів. По-друге, це виїзна перевірка банку або іншої фінансової установи», - пояснив голова ДПСУ.

В.ЗАХАРЧЕНКО нагадав, що операції з обміну валют підпадають під категорію банківської таємниці. «А порядок доступу до банківської таємниці не змінився – це робиться або з дозволу власника інформації, тобто клієнта, або за рішенням суду. А ми маємо право тільки запитати у банку дані про наявність рахунків, і нічого більше. Якщо людина просто зайде в банківське відділення і обміняє гроші без відкриття рахунку, без його письмової згоди ніхто про це нікому не розповість», - запевнив керівник податкового відомства.

Разом з тим, він повідомив про намір аналітиків ДПСУ попрацювати з узагальненою статистикою обороту валюти в країні. «Це один з додаткових інструментів, який ми використовуємо для відстеження, чи збігаються обсяги задекларованих доходів і реальних витрат. Але ми не шукатимемо тих, хто ухиляється від сплати податку на доходи, за ксерокопіями паспортів в обмінних пунктах і банках. У нас є для цього власні методики», - резюмував В.ЗАХАРЧЕНКО.

Довідка УНІАН. Нацбанк постановою №278 зобов`язав банки з 23 вересня 2011 року здійснювати валютно-обмінні операції з фізичними особами на суму до 50 тис. грн. при пред`явленні документа, що засвідчує особу. При проведенні операцій понад вказану суму працівник банку також повинен зафіксувати серію і номер паспорта (іншого документа, який засвідчує особу), дату видачі й орган, який його видав, місцепроживання (реєстрації), ідентифікаційний номер особи (за наявності).