ЄБРР з початку року інвестував у приватний сектор економіки України 800 млн. дол.

Європейський банк реконструкції і розвитку з початку 2011 року інвестував у приватний сектор економіки України 800 млн. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав директор ЄБРР в Україні Андре КУУСВЕК на брифінгу за підсумками роботи III Міжнародного економічного форуму «Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи» у Харкові.

«У нас до вчорашнього дня бути вкладено в Україну цього року приблизно 800 млн. дол., винятково у приватний сектор», - сказав він.

При цьому А.КУУСВЕК відзначив збільшення попиту на інвестиції з корпоративного сектору економіки, як у Харківській області, так і по Україні в цілому.

Директор ЄБРР повідомив, що вчора, 29 вересня, ЄБРР підписав перший контракт у державному секторі економіки України. Зокрема, банк надав кредит Україні у розмірі 200 млн. євро на модернізацію 6 гідроелектростанцій на Дніпрі.

За словами А.КУУСВЕКА, відсоткова ставка за кредитом становить Libor плюс 1% кредитної маржі, термін погашення кредиту – 15 років.

Він також відзначив, що ЄБРР готує в Україні «ще 2-3 реальні проекти», за якими планується підписати контракт наступного року.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Харкові розпочав роботу III Міжнародний економічний форум «Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи».