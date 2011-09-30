Нестабільність на ринку євро/долар через борги єврозони продовжиться - Erste Group

На ринку євро/долар і далі буде спостерігатися нестабільність, особливо під впливом новин щодо державної заборгованості європейських країн.

Такий прогноз озвучив аналітик Erste Group Мілдред Хагер в аналітичному огляді, переданому агентству УНІАН.

Він зазначив, що в середньостроковій перспективі аналітики Erste Group очікують зміцнення курсу євро/долар до рівня 1,30. Після недавнього зміцнення до рівня 1,34 курс долара США почав слабшати. Значний вплив на ринок робить ситуація з державною заборгованістю єврозони, а також підвищення ризиків. Додатковим фактором стала оцінка Федеральною резервною системою США (ФРС) «вагомих» для економіки ризиків зниження курсів акцій і «напруга на світовому ринку».

Крім того, додав М.Хагер, МВФ порекомендував негайне впровадження прийнятих ще в липні заходів з розширення Європейського стабілізаційного фонду для підтримки стабільнішої ситуації в Греції та захисту інших країн ЄС. Це стало причиною, з одного боку, короткострокового полегшення на ринку. З іншого боку, з понеділка прибутковість за німецькими цінними паперами зросла, що підтримує євро.

За словами аналітика, внаслідок дій ФРС США доходи за 2-річними державними облігаціями зросли, як і очікувалося, при цьому прибутковість за 10-річними облігаціями знизилася на короткостроковій основі, що надало підтримку американській валюті.