Уряд планує стабілізацію та поступове зменшення державного боргу - Клюєв

Україна переходить від політики постійного життя в борг до політики життя за наявними коштами.

Про це заявив перший віце-прем’єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій КЛЮЄВ у своїй статі в газеті «Дзеркало тижня», повідомили УНІАН у прес-службі Кабміну.

За його словами, уряд продовжує процес стабілізації державних фінансів.

«Я кажу про стабілізацію і наступне зменшення рівня державного боргу. Тільки в поточному році ми виплатимо 93 млрд. грн. зовнішніх боргів. Величезні виплати нас очікують і в наступні два роки. Але ж ці ресурси ми могли б спрямувати на розвиток», - йдеться в матеріалі.

За словами А.КЛЮЄВА, уряд поступово наводить порядок в державних витратах та знижує дефіцит державного бюджету. «У 2012 році ми плануємо витримати дефіцит на рівні 2,5% від ВВП, в 2013 - 2%. Надалі зростання бюджетних витрат має забезпечуватися за рахунок більш швидкого росту доходів», - заявив А.КЛЮЄВ.

Він також вважає, що підвищення якості державного управління дасть відчутні економічні результати.

«Ми вже 20 років облаштовуємо каюту під назвою «Україна». На жаль, величезні можливості за багатьма напрямками досі нерозкриті. Парадокс ситуації полягає в тому, що міжнародні рейтинги високо оцінюють природний, трудовий та інтелектуальний потенціал України. Але як тільки оцінка стосується сфери управління цими ресурсами - ми опиняємося в хвості будь-яких рейтингів», - констатує А.КЛЮЄВ.

Висновок, на його думку, простий і очевидний - управлінська система, яка не відповідає викликам часу, лежить в основі більшості стратегічних невдач України.

«Послідовне, крок за кроком підвищення якості державного управління - від вибудовування дієвої системи планування та прогнозування, до збільшення результативності бюджетної політики, обов`язково дасть відчутні економічні результати», - переконаний А.КЛЮЄВ.