Обсяг продажу валюти на міжбанку 30 вересня скоротився майже вдвічі

Обсяг продажу валюти на міжбанківському ринку 30 вересня становив 796 млрд. дол. (у еквіваленті), що на 701,4 млн. дол. менше, ніж за попередній день торгів.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

Із загального обсягу сума продажу доларів становила 647,7 млн. дол.

Як повідомлялося, цього дня на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 7,9980/8,0030, на 12.00 ціни піднялися до 8,0045/8,0090. До закриття торгів цінові рівні знизилися до 8,0010/8,0070 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2486/0,2491, на 12.00 ціни підвищилися до 0,2491/0,2495. До закриття торгів ціни знизилися до 0,2489/0,2492. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 32,1510 (+0,1779).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3480/1,3600.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,7950/10,8035, на 12.00 ціни пішли вгору 10,8335/10,8440. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH впали до 10,7955/10,8075.