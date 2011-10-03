Міжбанк: відкриття торгів - 8,0030/8,0060 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 8,0030/8,0060 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2454/58, котирування щодо євро-гривні пішли вниз – 10,6645/10,6705. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжували падати – 1,3321/23 (п`ятниця — 1,3498/1,3500).

У п`ятницю Нацбанк на ринок не виходив.