Долар на міжбанку знову дорожчає

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0030/8,0060, на 12:00 ціни зросли до 8,0090/8,0110 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2454/0,2458, на 12:00 ціни піднялися до 0,2466/0,2470. У Росії курс долар-рубль зріс, і на 12:00 встановився на рівні 32,4410 (+0,2900).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3321/1,3323, змінюючись у достатньо вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,6645/10,6705, на 12:00 ціни пішли вгору - 10,6875/10,6945.