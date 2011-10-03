Провайдерам можуть дозволити блокувати сайти фінансових пірамід - законопроект

Парламент підключився до боротьби з фінансовою пірамідою МММ-2011, у легітимності якої раніше засумнівалися чиновники Держфінпослуг і Антимонопольного комітету, а також «ПриватБанк».

Як повідомляє biz.liga.net, народні депутати України Олександр ФЕЛЬДМАН (фракція Партії регіонів) і Олег ГЕЙМАН (група «Реформи заради майбутнього») запропонували розширити в ст. 39 закону "Про телекомунікації" повноваження операторів і провайдерів телекомунікацій. Тепер вони "зобов`язані на підставі рішення суду обмежувати доступ своїх абонентів до ресурсів, через які здійснюється діяльність із подання фінансових послуг без ліцензій", - йдеться в проекті №9232.

Як пише «Коммерсант-Украина» в матеріалі «Фінансовим пірамідам відключать Інтернет», у системи МММ-2011 є сайт, проте він знаходиться в доменній зоні .com - поза українською юрисдикцією - й не може бути закритий. З ухваленням закону Держфінпослуг зможе через суд закрити українцям доступ до веб-ресурсу системи, що не має ліцензії. Зокрема, Інтернет-провайдери заблокують доступ до веб-сторінки МММ-2011, а телефонні оператори - до номерів фіксованого або мобільного зв`язку організації.

"Це зробить неможливою діяльність фінансових пірамід в Україні з обману легковажних громадян через Інтернет-ресурси", - вважають депутати.

Нагадаємо, «ПриватБанк» блокуватиме онлайн-платежі учасників так званої Фінансової соцмережі МММ-2011, діяльність якої має ознаки фінансової піраміди.

Як повідомляв УНІАН, із початку осені в Києві й регіонах України почали з`являтися яскраво-оранжеві білл-борди, на огорожах і тротуарах – написи фарбою, що рекламують фінансову піраміду «МММ-2011».

Організатором піраміди виступає Сергій МАВРОДІ, засновник подібного товариства в Росії в 1990-х роках. Тоді «МММ» збирала вклади населення, обіцяючи їм високі відсотки від прибутку. Виплати здійснювалися виключно за рахунок коштів, що вносяться новими учасниками піраміди. Але незабаром організація припинила свою діяльність, не повернувши вклади понад 10 млн. осіб.

Учасники «МММ-2011» в Україні стверджують, що основні принципи роботи піраміди залишилися такими ж, що й 17 років тому. Проте, українці, за їхніми словами, активно вкладають у піраміду.

За інформацією Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг, юридична особа «МММ-2011» статус фінансової установи не отримувала й тому не може займатися наданням будь-яких фінансових послуг, що передбачають пряме або опосередковане залучення фінансових активів від фізичних осіб.