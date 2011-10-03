Кіпрська Triantal Investments Ltd. стала власником 24,99% «ПриватБанку» (Дніпропетровськ).

Про це повідомляється на сайті розкриття інформації ДКЦПФР.

Згідно з наданою інформацією, акціонери - фізичні особи Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ і Геннадій БОГОЛЮБОВ - скоротили свою пряму участь у капіталі банку з 45% до 33,7545%, кожен.

Як повідомляв УНІАН, на початку липня 2011 року «ПриватБанк» заявив про намір отримати статус банку з іноземним капіталом. 15 червня 2011 року акціонери банку прийняли рішення про збільшення статутного капіталу до 13,545 млрд. грн. шляхом додаткової емісії акцій на загальну суму 3,385 млрд. грн., яку згодом викупила Triantal Investments. Результати додаткової емісії були затверджені акціонерами 8 серпня 2011 року.

ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ) засновано в 1992 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 липня 2011 року становили 135,741 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 118,003 млрд. грн., зобов`язання - 123,057 млрд. грн., статутний капітал - 10,160 млрд. грн., власний капітал - 12,684 млрд. грн.

«ПриватБанк» у першому півріччі збільшив чистий прибуток проти показника аналогічного періоду 2010 року на 24% – до 782 млн. грн.

Станом на 29 вересня І.КОЛОМОЙСЬКИЙ і Г.БОГОЛЮБОВ володіли по 33,7545% акцій «ПриватБанку», Кіпрська Triantal Investments Ltd. - 24,99%.