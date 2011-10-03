Податківці виявили майже 800 фактів проведення азартних ігор через Інтернет - ДПСУ

Податківці виявили 772 факти проведення азартних ігор через мережу Інтернет за час дії Закону «Про заборону грального бізнесу в Україні». Також вилучено обладнання на суму 58 млн. грн. До органів МВС передано 613 матеріалів для порушення кримінальної справ, до судів направлено 91 позов про застосування санкцій.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ).

Крім того, за даний час податківці також встановили майже 2,5 тис. фактів незаконного проведення азартних ігор, вилучили обладнання на суму 376 млн. грн. До органів внутрішніх справ направлено майже 1,7 тис. матеріалів для порушення кримінальних справ.

Працівниками підрозділів правової роботи направлено до суду 270 позовів про застосування санкцій до організаторів проведення в Україні азартних ігор. Штраф за таку діяльність становить 8 тис. мінімальних зарплат (7,664 млн. грн.).

На користь ДПСУ суди ухвалили 101 рішення на загальну суму майже 604 млн. грн.

Як приклад, наприкінці серпня 2011 року районною прокуратурою м. Кривий Ріг (Дніпропетровська обл.) за матеріалами управління боротьби з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом, було порушено кримінальну справу за ознаками злочинів проти директора Товариства з обмеженою відповідальністю.

Слідство встановило, що підприємець надавав послуги з грального бізнесу. Отриманий прибуток у податковій звітності бізнесмен маскував під виглядом виручки від надання послуг Інтернет-кафе й продажу напоїв. Згідно з висновками судово-економічної експертизи, Товариство отримало грошові кошти незаконного походження на загальну суму понад 0,5 млн. грн.

Довідка УНІАН. Закон про заборону грального бізнесу в Україні набув чинності наприкінці червня 2009 року. Він діє до ухвалення спеціального закону, який дозволить займатися таким бізнесом у спеціально створених зонах.