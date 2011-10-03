За умов стабільності українські банки можуть завершити 2011 р. зі збитком 5-6 млрд. грн. - Сугоняко

У разі збереження стабільності у банківській системі українські банки можуть завершити 2011 рік зі збитком 5-6 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив президент Асоціації українських банків Олександр СУГОНЯКО.

«Якщо все залишиться як є, я думаю, що ми можемо вийти на 5-6 млрд. грн. (збитку - УНІАН). Але якщо буде загострення кризи, то може бути значніша сума. Якщо буде 5-6 млрд. грн., то це буде добрий результат, все ж таки минулого року було 13 млрд. грн.» - сказав О.СУГОНЯКО.

При цьому він повідомив, що основний збиток припадає на два державні банки - «Родовід Банк» і «Укргазбанк», і таким чином річний фінрезультат усієї банківський системи багато в чому залежатиме від результатів роботи цих двох банків.

У цілому О.СУГОНЯКО зазначив, що в умовах нестабільності світової фінансової системи давати якісь прогнози щодо результатів діяльності українських банків за підсумками поточного року - справа невдячна.

Загалом він вважає, що показники роботи банків у січні-серпні дають підстави говорити про стабільну тенденцію до оздоровлення банків, зокрема, нарощування обсягів кредитування, вкладів фізичних осіб, а також позитивні результати банків у боротьбі з проблемною заборгованістю.

Як повідомляв УНІАН, українська банківська система у січні-серпні 2011 року порівняно з відповідним періодом 2010 року скоротила сальдований збиток майже удвічі – до 4,553 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Українська банківська система у 2010 році скоротила збиток майже утричі – до 13,027 млрд. грн.