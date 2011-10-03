У Білорусі з 4 по 17 жовтня працюватиме місія МВФ

Мінськ. У Білорусі з 4 по 17 жовтня працюватиме місія Міжнародного валютного фонду на чолі з керівником місії МВФ у Білорусі Крісом ДЖАРВІСОМ.

Про це повідомив сьогодні журналістам перший заступник міністра фінансів Республіки Володимир АМАРІН, передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь (РБ).

Він сказав, що сума нового кредиту, на який може претендувати Білорусь, - до 7 млрд.

«Мета чергової місії - оцінка економічної ситуації в Білорусі. Можливо, йтиметься також про формування нової програми МВФ для Білорусі, котра за умовами виконання може бути жорсткішою, ніж умови виділення Білорусі кредиту Антикризового фонду ЄврАзЕс», - зазначив В.АМАРІН.

Він також сказав, що до кінця жовтня до Білорусі має надійти черговий транш кредиту від Антикризового фонду ЄврАзЕс у розмірі 440 млн. дол.

Як повідомляв УНІАН, уряд і Нацбанк Білорусі офіційно звернулися до МВФ з проханням про початок переговорів за новою програмою співпраці. Білорусь розраховує одержати від МВФ кредит у розмірі від 3 млрд. до 7 млрд. дол.

Нагадаємо, що в рамках стабілізаційної програми "стенд-бай" Білорусь у 2009-2010 рр. одержала від МВФ п`ять траншів кредиту на загальну суму 3,46 млрд. дол.

Щоб розраховувати на отримання нового кредиту, Білорусь має представити МВФ чітку антикризову програму, котра включатиме як пакет заходів у галузі макроекономічної політики, так і пакет структурних перетворень.