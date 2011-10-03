Міжбанк: закриття торгів - 8,0130/8,0195 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0030/8,0060, на 12:00 ціни зросли до 8,0090/8,0110. На момент закриття торгів цінові рівні досягли максимуму - 8,0130/8,0195 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2454/0,2458, на 12:00 ціни піднялися до 0,2466/0,2470. На момент закриття торгів ціни встановилися на рівні 0,2467/0,2470. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 32,4180 (+0,2670).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися у діапазоні 1,3315/1,3380.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,6645/10,6705, на 12:00 ціни пішли вгору 10,6875/10,6945. На момент закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH досягли рівня 10,6970/10,7095.