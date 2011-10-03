НБУ може розширити перелік документів для продажу валюти

Національний банк України розглядає можливість розширення переліку документів, необхідних для продажу валюти.

Про це у коментарі УНІАН сказав голова Національного банку України Сергій АРБУЗОВ.

«Ми думаємо над цим питанням», - заявив він.

При цьому глава НБУ підкреслив, що розширення переліку документів може стосуватися лише резидентів.

«Те, що в наших силах – це збільшити перелік документів, які можна пред`являти під час продажу для резидентів. Ми думаємо над цим», - сказав С.АРБУЗОВ, зазначивши, що стосовно нерезидентів такий крок не має сенсу.

«Для нерезидента це не має сенсу. Тому що якщо нерезидент обміняє без документа, то він потім не зможе купити (валюту)», - сказав С.АРБУЗОВ.

При цьому він зазначив, що Нацбанк не планує вводити якісь обмеження сум для обміну валюти з пред`явленням документів.

Довідка УНІАН. Нацбанк постановою №278 зобов`язав банки з 23 вересня 2011 року здійснювати валютообмінні операції з фізичними особами на суму до 50 тис. грн. при пред`явленні документа, що засвідчує особу. При проведенні операцій понад вказану суму працівник банку також повинен зафіксувати серію і номер паспорта (іншого документа, який засвідчує особу), дату видачі і орган, який його видав, місце проживання (реєстрації), ідентифікаційний номер особи (за наявності).