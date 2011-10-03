Столичні банки збільшили сплату податків і зборів на 119 млн. грн.

За підсумками січня-червня 2011 столичними банками сплачено до бюджету 1 млрд. 330 млн. грн. податків і зборів, що на 119 млн. грн. більше, ніж за аналогічний період 2010 року.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної податкової служби у Києві.

Згідно з повідомленням, сплата банками податку на прибуток зросла на 60% і склала 346 млн. грн.

Також повідомляють, що кількість планових перевірок банківських установ Києва проти аналогічного періоду 2010 року зменшилася на 40%.

Зокрема, з початку року податківці перевірили 70 столичних банків, яким донараховано 33,2 млн. грн. податків і зборів. Із зареєстрованих у столиці 136 банківських установ за II квартал цього року 49 задекларували збитки на суму 30 млрд. грн.