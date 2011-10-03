Fitch знизило прогноз зростання світового ВВП в 2011 році

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings переглянуло в бік пониження свої прогнози зростання ВВП за всіма найбільшими країнами з розвиненою економікою, оскільки результати 2 кв. 2011 р. виявилися слабкішими, ніж агентство очікувало раніше, і зростання економіки в таких державах сповільнилося до рівнів, що не спостерігалися з 2009 р.

Про це сказано в новому квартальному звіті «Глобальний економічний прогноз», обнародуваному на сайті Fitch.

Зростання на ринках, що розвиваються, на думку агентства, також буде помірнішим, але як і раніше помітним. В цілому, виходячи з ринкових валютних курсів, Fitch переглянуло в бік пониження глобальний економічний прогноз до 2,6% в 2011 р. (проти 3,1% в попередньому звіті), до 2,7% в 2012 р. (3,4% в попередньому прогнозі) і до 3,1% в 2013 р., порівняно з 3,4% згідно з раніше очікуваним.

Також вказується, що свою роль у тиску на економічну активність продовжують відігравати тимчасові чинники. У той же час, недавнє посилення волатильності на фінансових ринках і невизначеність податково-бюджетної політики привели до зниження довіри. Цей момент, у свою чергу, несприятливо позначається на зростанні приватного споживання та інвестицій у бізнес.

«Fitch не очікує другого витка рецесії в своєму базовому прогнозі щодо світової економіки. У той же час, ймовірність рецесії підвищилася, оскільки збільшення волатильності на фінансових ринках може ще більш посилити небажання приймати ризики і зумовити складнішу ситуацію з кредитними ресурсами», – зазначає директор в аналітичній групі Fitch стосовно суверенних рейтингів Марія МАЛАС-МРУЄХ.

«Стосовно єврозони прогноз в даний час припускає близьке до нуля квартальне зростання до 1 кв. 2012 р., що частково відображає дію спостережуваної кризи з суверенним боргом на тлі погіршення настроїв інвесторів в Європі і помітного збільшення невизначеності за період з червня», – додає пані МАЛАС-МРУЕХ.