Мінекономрозвитку проводитиме в Facebook веб-конференції з питань дерегуляції

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України починає проводити веб-конференції з чиновниками, які безпосередньо приймають рішення в сфері державного регулювання економіки.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Мінекономрозвитку.

Першим учасником онлайн-спілкування наступного тижня стане урядовий уповноважений з питань дерегуляції господарської діяльності Михайло БРОДСЬКИЙ.

Перед веб-конференцією М.БРОДСЬКИЙ розмістив свій виступ з питань дерегуляції на сторінці Мінекономрозвитку в Facebook http://www.facebook.com/video/video.php?v=2385283668184.

Як зазначають у прес-службі Мінекономрозвитку, в цьому виступі він «фактично кинув виклик» майбутнім співрозмовникам, зазначивши, що сподівається на конструктивний діалог, хоча власний досвід змушує його сумніватися в готовності до цього деяких опонентів.

Урядовий уповноважений наголосив, що дерегуляція не тотожна анархії, на яку деякі сподіваються. Він нагадав, що держава є посередником у грошовому круговерті країни: "Якщо підприємці і робітники не стануть платити податки - не буде грошей для виплати пенсій, пільг, зарплат бюджетникам".

За словами М.БРОДСЬКОГО, дерегуляція повинна, в першу чергу, привести до легалізації бізнесу: щоб людям було вигідно працювати офіційно, чесно, сплачувати всі податки. Своє завдання він сьогодні бачить так: "Зробити прозорою економічну політику держави, щоб було зрозуміло - звідки беруться гроші, куди йдуть, навіщо люди платять податки; щоб підприємці та працівники відчували, що держава не заважає їм працювати і заробляти, а допомагає, при цьому не створюючи анархії».

М.БРОДСЬКИЙ також висловив думку, що держава не повинна втрачати розумний контроль за підприємництвом, адже воно зобов`язане гарантувати і захищати вищу цінність - людське життя. Для цього необхідно зберегти частину ліцензій і контролювати санітарні, пожежні та інші умови ведення бізнесу. Але, водночас, держава повинна створити такі умови, щоб підприємці не втрачали на вирішення цих питань власний час і зайві гроші.

"Ми дивимося, як це працює в Європі, і хочемо, що регуляторна політика уряду відповідала європейським зразкам. Таке завдання ставить перший віце-прем`єр-міністр", - підкреслив М.БРОДСЬКИЙ.

Мінекономрозвитку на сайті Facebook продовжує приймати пропозиції і питання до М.БРОДСЬКОГО, на які він відповість наступного тижня.