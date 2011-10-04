У Бразилії страйкують банки і пошта

Загальнонаціональні страйки банківських і поштових службовців проходять у Бразилії, передає РІА «Новости».

За даними профспілок, у 26 бразильських штатах і федеральному окрузі, де розташована столиця, місто Бразіліа, припинили свою роботу 7 тисяч 950 відділень приватних і урядових банків, або 40% їх загальної кількості. У свою чергу, пошта закрила 20% пунктів обслуговування населення, що вже призвело до затримки з доставкою 136 мільйонів листів і посилок.

По всій Бразилії біля працюючих банків утворилися довгі черги, а комунальні служби і енергетики прогнозують масові затримки платежів від фізичних і юридичних осіб, оскільки у дні страйку рахунки доставлятимуться клієнтам із запізненням або не будуть сплачені у строк через закритий доступ до банківських послуг.

Обидві категорії бразильських службовців вимагають від роботодавців індексації заробітної плати з урахуванням інфляції.