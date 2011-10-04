ЄС додатково виділить на проекти «Східного партнерства» 150 млн. євро до 2014 року

Варшава. Європейський Союз планує додатково виділити на реалізацію проектів у рамках «Східного партнерства» 150 мільйонів євро до 2014 року.

Про це кореспонденту УНІАН у Варшаві повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ.

Він відзначив, що така декларація пролунала на другому саміті «Східного партнерства», який відбувся наприкінці минулого тижня у Варшаві.

Р.СІКОРСЬКИЙ зауважив, що Євросоюз до 2014 року загалом зарезервував на реалізацію проектів у державах - східних сусідах ЄС майже 2 мільярди євро.

1,2 млрд. євро, за його даними, буде спрямовано на двосторонню співпрацю з державами - східними сусідами, 600 млн. євро - на багатостороннє співробітництво шести держав-учасниць «Східного партнерства».

Міністр не уточнив, на які цілі планується направити додаткові 150 млн. євро.

За словами Р.СІКОРСЬКОГО, Євросоюз задекларував готовність збільшити фінансування «Східного партнерства» у наступному бюджеті ЄС - на 2014-2020 роки.

«Фінансування буде збільшене, але ключовим є те, що вже ухвалений бюджет, незважаючи на кризу в ЄС, реалізується», - сказав Р.СІКОРСЬКИЙ.

Він зазначив, що передбачені чинним бюджетом кошти країни зможуть використати до 2017 року.

«У липні були ухвалені рішення, які уможливлюють фінансування головних проектів, таких як дешеві позики для бізнесу, фонд для підвищення енергетичної ефективності України, навчання чиновників, програми у сфері культури», - повідомив Р.СІКОРСЬКИЙ.

Він назвав важливим включення держав «Східного партнерства» у європейські програми обміну науковців і студентів, зокрема, студентської Erasmus.

Довідка УНІАН. Ініціатором запровадження нової політики Євросоюзу - "Східного партнерства" - у 2008 році виступила Польща.

Раніше повідомлялося, що з виділених Євросоюзом на «Східне партнерство» 600 мільйонів євро 350 млн. євро планувалося витратити на багатосторонні проекти, 175 млн. євро - на реформи у країнах та 75 млн. євро - на проекти регіонального розвитку.

До «Східного партнерства» включені Україна, Білорусь, Грузія, Молдова, Азербайджан та Вірменія.