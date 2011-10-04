З початку року за порушення при адмініструванні ПДВ порушено 147 кримінальних справ

З початку року за результатами перевірок з питань додержання вимог чинного законодавства при адмініструванні та відшкодуванні ПДВ органами прокуратури порушено 147 кримінальних справ зі збитками 138 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв`язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

Зокрема, посадовці ДПІ в Орджонікідзевському районі м.Харкова всупереч вимогам ст.10 Закону України «Про державну податкову службу в Україні», ст.14 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» не забезпечили своєчасного подання до господарського суду Харківської області кредиторських вимог до боржника – одного з підприємств. Унаслідок цього інтересам держави завдано шкоду на суму 13 млн. грн., у тому числі з ПДВ на суму 2,7 млн. грн. За вказаним фактом прокуратурою Орджонікідзевського району м.Харкова у серпні поточного року порушено кримінальну справу. Досудове слідство у справі триває.

Посадовими особами Мукачівської ОДПІ (Закарпатська область) проведено опис активів 8 підприємств-боржників на суму 3,6 млн. грн., однак з початку року майно не реалізовано на жодну гривню. Недостатньо ефективною є також робота інспекції із вжиття заходів, передбачених ст.96 Податкового кодексу України, щодо погашення податкового боргу державних та комунальних підприємств. За результатами перевірки прокурором міста внесено подання, яке перебуває на розгляді.

На подібні випадки шляхом внесення приписів та подань реагували прокурори Івано-Франківської, Кіровоградської та Львівської областей.

Поточного року сума, на яку задоволено позови прокурорів з питань стягнення та відшкодування ПДВ, становить 169 млн. грн. З урахуванням добровільного відшкодування реально стягнуто до бюджету 104 млн. грн. податкового боргу. У провадженні судових інстанцій перебуває 405 справ за позовами прокурорів з цих питань на суму 115 млн. грн.