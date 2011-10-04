Більш як половина платників податків не бачить підстав для припинення бізнесу – ДПСУ

Більш як половина (53%) платників податків в Україні не бачить жодних підстав для припинення свого бізнесу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ), про це заявив заступник голови відомства Олександр КЛИМЕНКО, коментуючи результати опитування платників податків, проведеного на офіційних веб-сайтах ДПСУ і її регіональних підрозділів.

Проте інші учасники опитування виділили декілька причин, які заважають їм займатися підприємницькою діяльністю. Зокрема, 20% респондентів відзначили, що складність звітності, порядку заповнення декларацій і ведення обліку є серйозною перешкодою для бізнесу. Менш популярними виявилися скарги на високі ставки податків і скрупульозні перевірки податківців – 9,5% і 7,1% відповідно.

У податковому відомстві запевнили, що зауваження платників буде враховано, і роботу зі спрощення формальних процедур буде прискорено.

«Власне, для нас не було сюрпризом, що бізнесменам заважає складна і дуже забюрократизована звітність. З початку реорганізації ДПСУ спрощення формальностей, підвищення швидкості і якості обслуговування платників були і залишаються пріоритетами в реформуванні податкової сфери. Зараз декілька відомчих робочих груп працюють над розв’язанням цієї проблеми», - повідомив О.КЛИМЕНКО.

Опитування проводилося з 14 вересня по 3 жовтня 2011 року. Кількість респондентів, які взяли участь в опитуванні, – 5 тисяч 856.