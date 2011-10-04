Міжбанк: відкриття торгів - 8,0105/8,0170 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися триваючим зростанням котирувань – 8,0105/8,0170 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2447/0,2451, котирування з євро-гривні пішли вниз – 10,5625/10,5730. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують падати – 1,3188/1,3190 (понеділок – 1,3321/1,3323).

У понеділок, 3 жовтня, Нацбанк на ринок не виходив.