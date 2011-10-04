Сьогодні на світових торгах конкуренти долара продовжать слабшати - експерт

На світових торгах у вівторок, 4 жовтня, конкуренти долара продовжать слабшати: євро буде схильний до руху у бік 1.3100, а фунт - 1.5400, хоча на початку торгів, можливо, євро і спробує закріпитися вище позначки 1.3200, а фунт - 1.5450, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як відзначають аналітики, настрій інвесторів на ринку як і раніше буде залежати від проблеми можливого дефолту Греції і надходження на ринок нової інформації. Проте, варто пам`ятати про оголошення у вівторок рішення з грошово-кредитної політики ЦБ Австралії, індекс цін виробників єврозони, а також цифри щодо зміни обсягу виробничих замовлень США.