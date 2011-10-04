У Білорусі курс підвищився до 7 650 білоруських рублів за 1 дол.

Мінськ. Вперше за час роботи додаткової сесії Білоруської валютно-фондової біржі (БВФБ) зріс курс долара, передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь.

Американська валюта подорожчала на 20 рублів, і зараз її оцінено у 7 650 рублів. Зріс і євро - з 10 320 до 10 420 білоруських рублів.

Нагадаємо, що голова Нацбанку Білорусі Надія ЄРМАКОВА вважає, що якийсь час курс може протриматися на теперішньому рівні.

«Але, найімовірніше, у жовтні доведеться робити інтервенції, щоб не допустити різкого стрибка долара вгору», - зазначила голова Нацбанку РБ.

Це означає, що Нацбанк почне витрачати золотовалютні резерви, щоб знизити курс.

Гроші на його підтримку є, хоча і в обмеженій кількості. За минулий час Нацбанку РБ вдалося купити на торгах більш як 100 млн. дол.

Як повідомляв УНІАН, у Білорусі золотовалютних резервів вистачить на 1-2 місяці.