У Білорусі курс підвищився до 7 650 білоруських рублів за 1 дол.
Мінськ. Вперше за час роботи додаткової сесії Білоруської валютно-фондової біржі (БВФБ) зріс курс долара, передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь.
Американська валюта подорожчала на 20 рублів, і зараз її оцінено у 7 650 рублів. Зріс і євро - з 10 320 до 10 420 білоруських рублів.
Нагадаємо, що голова Нацбанку Білорусі Надія ЄРМАКОВА вважає, що якийсь час курс може протриматися на теперішньому рівні.
«Але, найімовірніше, у жовтні доведеться робити інтервенції, щоб не допустити різкого стрибка долара вгору», - зазначила голова Нацбанку РБ.
Це означає, що Нацбанк почне витрачати золотовалютні резерви, щоб знизити курс.
Гроші на його підтримку є, хоча і в обмеженій кількості. За минулий час Нацбанку РБ вдалося купити на торгах більш як 100 млн. дол.
Як повідомляв УНІАН, у Білорусі золотовалютних резервів вистачить на 1-2 місяці.