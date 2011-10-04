Залишок коштів на коррахунках банків 3 жовтня збільшився 20%
13:56, 04 жовтня 2011Фінанси
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Залишок коштів на кореспондентських і транзитних рахунках комерційних банків у Національному банку України (НБУ) 3 жовтня збільшився на 20% і на початок дня 4 жовтня склав 17,54 млрд. грн.
Про це повідомляється на офіційному сайті Нацбанку.
Згідно з наданою інформацією, в порівнянні з початком місяця, обсяг коштів на коррахунках збільшився на 2,957 млрд. грн.
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