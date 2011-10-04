«Метінвест» і ДТЕК очолили список 200 найбільших компаній України за версією Forbes

Журнал Forbes склав список 200 найбільших компаній України.

Як передає Фокус.ua, перше місце у списку посіла компанія «Метінвест». Так виручка підприємства у 2010 році зросла на 55% - до 74,5 млрд. грн. На другому місці - ДТЕК із загальною виручкою в 24,3 млрд. грн.

Також наголошується, що до десятки найбільших увійшли ще чотири металургійні компанії: ArcelorMittal (третє місце, виручка становила 23,5 млрд. грн.), ІСД (п`яте місце, виручка - 18 млрд. грн.), ММК ім. Ілліча (восьме місце, виручка - 17,3 млрд. грн.) і «Донецьксталь» (дев`яте місце, виручка - 15,9 млрд. грн.).

Крім того, до ТОП-10 увійшли: «Укрнафта» (четверте місце, виручка - 20 млрд. грн.), «Укртатнафта» (шосте місце, виручка - 17,9 млрд. грн.) і ТНК-ВР (сьоме місце, виручка - 17,8 млрд. грн.).

Десяте місце у списку посідає Fozzy Group - з виручкою 13,9 млрд. грн.

Як повідомляється, для складання загального списку український Forbes спирався на доступні дані, зокрема, на консолідовану звітність компаній. По компаніях, які не консолідують фінансові результати, наведено оцінні дані.

Також зазначається, що до списку не включено фінансові компанії, підприємства, які більш ніж на 90% належать державі, компанії, на головних ринках яких держава створює більш як 70% попиту.