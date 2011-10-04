Янукович доручив АМКУ розробити довгострокову програму розвитку конкуренції

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив Антимонопольному комітету України розробити довгострокову програму розвитку конкуренції в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це сказав після зустрічі з главою держави голова Антимонопольного комітету України Василь ЦУШКО.

Він зазначив, що В.ЯНУКОВИЧ дав доручення Антимонопольному комітету залучати інші органи влади до розробки цієї програми.

«Це дасть дійсно серйозний поштовх до того, щоб ми з урахуванням програми Президента, програми модернізації країни прийняли таку програму, яка дуже серйозно буде впливати на розвиток ринку в Україні», – сказав В.ЦУШКО.